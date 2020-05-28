Застрявшие на три месяца в морском круизе россияне попросили о помощи

Российские танцоры, застрявшие почти на три месяца на круизном лайнере в Мексике из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, попросили о помощи. Обращение руководительницы театра танца Art Dance Club Анны Кузнецовой опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам Кузнецовой, группа из 15 россиян уехала на заработки в морской круиз на корабле Pacific Princess и в результате вспышки заболевания оказалась заперта на борту. В последний раз танцоры были на суше 1 марта в Австралии.

Около четырех недель назад их переместили на судно Koningsdam в Пуэрто-Вальярта, однако о возвращении домой пока речи не идет. «Граждан других стран уже начали забирать с корабля, а они так и остаются сидеть на карантине в неведении и очень просят помочь им вернуться домой», — рассказала собеседница канала.

Известно, что участники группы заполнили соответствующие заявления на портале госуслуг, однако ответа не получили. Кроме того, в российском посольстве в Мексике им сообщили, что не получали никаких сведений из России.

19 мая сообщалось, что сотрудник пришвартованного у берегов Италии круизного лайнера, который был вынужден остаться на борту из-за карантинных мер на фоне пандемии коронавируса, описал проведенные там «худшие дни». Американец работал продавцом ювелирных изделий и застрял на судне с началом активного распространения инфекции еще два месяца назад.

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