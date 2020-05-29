Сторонники партии Трампа потратили 10 миллионов долларов на поддержку Байдена

Сторонники Республиканской партии США, которую представляет действующий президент Дональд Трамп, потратили около 10 миллионов долларов на рекламную кампанию в поддержку наиболее вероятного кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.

Кампания под лозунгом «Республиканские избиратели против Трампа» была запущена инициативной группой, представители которой ранее всегда поддерживали кандидатов от Республиканской партии или даже голосовали непосредственно за Трампа на выборах в 2016 году. Однако они остались недовольны политикой нынешнего американского лидера за время его пребывания у власти и теперь готовы поддержать его соперника.

Всего в рамках кампании организаторы акции записали около 100 видео, в которых призвали своих единомышленников из числа умеренных республиканцев голосовать на выборах в ноябре за Байдена. Ожидается, что в первую очередь ролики будут транслировать в штатах Мичиган, Пенсильвания, Флорида, Висконсин, Северная Каролина и Аризона. Часть из них покажут на местных телевизионных каналах, остальные будут доступны в интернете.

Ранее в мае сторонники Трампа из Республиканской партии призвали его начать агрессивнее атаковать своего главного оппонента на грядущих выборах Байдена и скорее «похоронить» его как претендента на пост главы государства. По их мнению, президент должен придумать новые способы испортить репутацию Байдена, вложив в рекламную кампанию против него еще больше средств.

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