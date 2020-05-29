Младенца напоили черепашьей кровью для профилактики коронавируса и погубили его

В Доминиканской Республике пятимесячная девочка умерла после того, как ее напоили черепашьей кровью для профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации местных СМИ, необычное лекарство одной из семей посоветовал гаитянский шаман Вуду. Родители выпили кровь рептилии сами и напоили своих детей — семилетнюю и пятимесячную дочерей, тем самым погубив младенца.

Вскоре доминиканцы почувствовали себя плохо и вызвали врачей. К моменту, когда их доставили в больницу, младенец скончался. Все остальные находятся в критическом, однако стабильном состоянии.

В августе 2012 года четыре ребенка из той же семьи погибли после лечения шаманом Вуду, утверждавшим, что они страдают от загадочной болезни.

По последним данным, к 28 мая в мире выявлено 5,9 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 359,8 тысячи человек, 2,5 миллиона человек уже выздоровели. В Доминиканской Республике выявлено 16 тысяч случаев заражения, погибли 485 человек.

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