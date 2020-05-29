Оценен риск передачи коронавируса через продукты

Риск заразиться через продукты существует, если их недавно потрогал инфицированный человек. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал микробиолог Евгений Плисов.

«Если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и передает ею пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да — заражение возможно», — объяснил он.

Ученый отметил, что еще не было зафиксировано случаев передачи инфекции через продукты длительного хранения и консервы. В качестве примера он назвал вино, транспортировка которого занимает недели, а иногда месяцы. Плисов подчеркнул, что обычно коронавирус живет на поверхностях от одного до трех дней. Также микробиолог не знает случаев, когда инфицированный работник предприятия заразил бы партию упакованной еды.

Ранее Плисов советовал россиянам реже пользоваться денежными купюрами и стараться платить бесконтактным способом, чтобы снизить риск заражения. После использования наличных денег следует не трогать лицо и хорошо вымыть руки.

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