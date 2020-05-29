Кайли Дженнер отреагировала на лишение статуса самой молодой миллиардерши в мире

Основательница одноименного косметического бренда Кайли Дженнер, которую ранее лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, ответила на обвинения журналистов во лжи. Об этом сообщает Daily Mail.

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» разместила несколько постов в своем Twitter-аккаунте, в которых раскритиковала Forbes за публикацию «неточных утверждений и недоказанных предположений» о ее доходах.

По словам знаменитости, она никогда не просила присваивать ей какие-либо титулы обманным путем. «Что тут вообще происходит? Я думала, что это авторитетный сайт», — возмутилась 21-летняя Дженнер.

Кроме того, она выделила цитату из материала Forbes и обратила внимание поклонников на то, что автор текста приводит только предположения, а не конкретные факты. «"Налоговые декларации, которые, вероятно, были подделаны" — это и есть ваше доказательство? То есть вы просто взяли и решили, что они подделаны?» — прокомментировала случившееся предпринимательница.

В последней публикации Дженнер подчеркнула, что несмотря ни на что она счастлива и чувствует себя замечательно, поскольку у нее есть «прекрасная дочь и успешный бизнес».

Ранее 29 мая у Кайли Дженнер отняли статус самой молодой миллиардерши в мире. Ее обвинили в том, что она лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации ради сохранения титула. По информации Forbes, в настоящий момент доход Дженнер составляет не миллиард долларов, а чуть менее 900 миллионов долларов (63 миллиарда рублей).

Бизнесменша впервые получила звание самой молодой миллиардерши, заработавшей свое состояние самостоятельно, в марте 2019 года. Через год журнал присудил ей это звание второй раз подряд.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!