Украина анонсировала новую стратегию борьбы с коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал новую стратегию борьбы с коронавирусом при наступлении второй волны пандемии. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он призвал готовиться ко второй волне и пояснил, что события могут развиваться по сценарию гриппоподобных заболеваний. «Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин», — сказал Ляшко.

По его словам, опыт тотального карантина оценят эксперты. «Мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна», — подчеркнул Ляшко.

Он пояснил, что в данный момент необходимо предотвратить наслоение различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали одновременно.

По последним данным, на Украине зафиксировано 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 679 летальных. Выздоровели 8934 пациента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!