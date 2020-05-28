На Украине назвали дату нулевой заражаемости коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ожидает нулевую статистику по зараженным коронавирусом менее чем через месяц. Предполагаемую дату он назвал в эфире телеканала ZIK, видеозапись доступна в YouTube.

«Мы говорим о 22 июня», — сказал Ляшко, добавив, что ситуация будет зависеть от сезонности коронавируса.

По его словам, сейчас медики склонны считать, что сезонность есть, поскольку география циркуляции вируса повторяет заболеваемость гриппом.

«Но неожиданно в этом нашем графике появилась Россия, которая показывает [положительную] динамику в то время, когда в Европе [она] уже идет на спад. Обычно у нас все страны европейского региона должны были показывать значительное снижение», — пояснил Ляшко.

В то же время за сутки на Украине зафиксировали 477 новых случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались, 444 выздоровели. 27 мая сообщалось о 321 новом случае COVID-19, 26 мая — о 339 новых инфицированных, 25 мая — о 259. Всего коронавирус на Украине подтвердился у 22 382 человек.

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