Назван плюс от закрытия границ для экономики России

Массовый отказ россиян от зарубежного отдыха из-за пандемии коронавируса и закрытия границ может оказаться на руку экономике России. Об этом пишет Bloomberg.

Традиционно россияне тратят во время отпуска за границей намного больше, чем иностранцы тратят в России. Так, ежегодно расходы россиян на отдыхе в Турции, Финляндии и Таиланде превышают расходы иностранцев на российской территории на 20 миллиардов долларов, сообщила экономист «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

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Однако в 2020 году из-за пандемии по итогам года большая часть туристов останется дома, зарубежные расходы жителей страны упадут как минимум на 50 процентов, сказала она. Ожидается, что россияне станут больше тратить на территории своей страны. Донец назвала это одним из факторов, который поддержит рубль и обернется плюсом для национальной экономики.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян провести отпуск на территории России и не выезжать за границу. Он отметил, что хотя другие страны начинают отказываться от карантина, инфекцию в мире окончательно побороть не удалось, и «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».

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