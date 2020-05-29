В популярной соцсети раскритиковали указ Трампа о регулировании соцсетей

Руководство Twitter раскритиковало указ президента США Дональда Трампа о регулировании деятельности социальных сетей, назвав его реакционным и политизированным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В Twitter подчеркнули, что раздел 230 закона США об этике в сфере коммуникаций защищает американские инновации и свободу слова и основывается на демократических ценностях. Согласно этому закону, платформы, размещающие контент третьей стороны, не несут за него ответственности.

«Попытки в одностороннем порядке нарушить его угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете», — говорится в заявлении.

29 мая Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Отныне платформы, замешанные в цензуре или политических действиях, не будут обладать защитой от ответственности, пояснил он.

27 мая Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. «Они говорят, что мои слова по поводу голосования по почте, которое приведет к обширным коррупции и фальсификации, не соответствуют действительности, основываясь на проверке фактов, сделанной фейковыми новостями CNN и Washington Post от Amazon», — написал глава Белого дома.

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