В России выявили 8952 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 8952 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране с начала пандемии коронавируса превысило 396 тысяч, добавили в штабе. За все время пандемии умерли 4,5 тысячи человек, выздоровели свыше 167 тысяч пациентов.

В Москве за последние сутки, как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на вице-мэра Анастасию Ракову, вылечились еще почти 3,6 тысячи пациентов. Всего в столице выздоровели более 78 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, число выписанных пациентов в городе снова превысило число новых заразившихся, которое составило 2,3 тысячи.

В апреле вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно. По его словам, распространяя вирус, такие люди делают то, что должна делать вакцина. «Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», — пояснил он.

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