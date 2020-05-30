«Роскосмос» назвал 4 миллиарда долларов от НАСА «найденной на улице монеткой»

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью телеканалу НТВ сравнил прибыль, которую госкорпорация получала от продажи НАСА мест на российских космических кораблях «Союз», с «найденной на улицей монеткой», сообщает ТАСС.

По его словам, «дополнительная прибыль», которую «Роскосмос» получал от НАСА, рано или поздно должна была закончиться. «Поэтому несправедливо говорить, что мы что-то недополучим», — заявил Крикалев.

В мае руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что запуск космического корабля Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции (МКС) нанесет сильный удар по «Роскосмосу», который потеряет заказы от НАСА на «Союзы» на 300-500 миллионов долларов ежегодно.

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Согласно отчету Управления главного инспектора, опубликованному в ноябре 2019 года, НАСА за 70 мест для астронавтов на «Союзах» заплатило «Роскосмосу» около 4 миллиардов долларов.

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские «Союзы». Соответствующий контракт НАСА и «Роскосмоса» завершается в 2020 году, когда к МКС должен полететь Crew Dragon с эпипажем.

Согласно источникам, открытая часть бюджета «Роскосмоса» на 2020 год составляет 176 миллиардов рублей (или 2,38 миллиарда долларов), а основной доход Ракетно-космической корпорации «Энергия», производящей пилотируемые «Союзы», приходится на продажу мест НАСА.

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