Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Штрафовать за отказ от вакцины будут только профессиональные группы риска. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 30 мая, со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что прививаться, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, должны люди, чья работа связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок. В частности, речь идет о взаимодействии с биологическими жидкостями человека, уходом за животными.

По данным пресс-службы, ответственность может наступить только «в случае исполнения указанных профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации».

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. Перечень таких работ устанавливает правительство России. Максимальный размер штрафа составляет семь тысяч рублей.

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко раскритиковал инициативу об обязательной вакцинации, передает «Интерфакс». Он напомнил, что в основе иммунопрофилактики в России лежит принцип добровольности.

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