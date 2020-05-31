Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в 250 миллиардов долларов

Первый президент Украины Леонид Кравчук оценил отказ республики от ядерного оружия в результате подписания Будапештского меморандума примерно в 250 миллиардов долларов. Об этом сообщает Gordonua.com.

«Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолеты. Они тоже перешли в Россию. Если все посчитать, то это где-то в пределах 250 миллиардов долларов», — рассказал Кравчук.

По его словам, с представителями США не велись разговоры о компенсации Украине этой суммы. При этом конкретных цифр никто не знал.

«Было сказано, что это очень большие затраты на постановку этого оружия на территории Украины. Еще больше затраты могут быть при ликвидации оружия», — объяснил Кравчук.

4 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией был подписан Будапештский меморандум, который гарантировал Украине территориальную целостность и безопасность в обмен на отказ от ядерного арсенала.

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