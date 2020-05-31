Россиянин снял ролик с гонками по городу и вызвал жесткую реакцию полиции

В Санкт-Петербурге водитель Volkswagen Polo снял видео с гонками по городской автостраде от первого лица. По данным телеканала РЕН ТВ, опубликовавшего ролик в воскресенье, 31 мая, полицейские вычислили предполагаемого лихача, остановили и отправили его на медосвидетельствование еще в минувшую среду, 27 мая.

По данным петербургского главка МВД, это 22-летний уроженец Нальчика. Теперь россиянину грозит лишение водительских прав и крупный штраф.

В пресс-службе главка отметили, что реакция полиции на подобные выходки в Северной столице «остается максимально жесткой и безотлагательной».

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