Экс-министр культуры Украины рассказала о параличе после попытки отравления

Бывший министр культуры и депутат Верховной Рады Украины, кума экс-президента Петра Порошенко Оксана Билозир рассказала, что пережила попытку отравления и была частично парализована. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам Билозир, ее пытались отравить, когда она занимала должность министра. Чиновница не спала 12 суток, у нее был воспален спинной мозг. «Я не могла ходить, не могла передвигаться. Меня муж просто сажал на велосипед, потому что мне надо было разрабатывать ноги, чтобы снять паралич, и я крутила педали», — рассказала она.

Билозир утверждает, что справилась с последствиями отравления, потому что верила, что все пройдет, и молилась.

Оксане Билозир 63 года. Она была министром культуры в 2005 году, депутатом нескольких созывов Рады. Известна как певица и крестная мать двух детей Порошенко.

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