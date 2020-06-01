В Польше признали невиновность российского чиновника

Польская компания «Млековита» признала невиновность главы российского Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки, которое ему ранее приписывали СМИ, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Глава польской компании Дариуш Сапиньски направил российскому чиновнику официальное письмо, в котором отметил, что вымогательство 500 тысяч долларов не имело места в действительности. Топ-менеджер отметил, что воспринял новость о якобы имеющих обвинениях со стороны «Млековиты» с удивлением.

Материалы по теме Нашли время Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды? Жизнь заставила Страны по всему миру начали раздавать деньги жителям просто так. Как это спасет мировую экономику?

Также Сапиньски отметил, что распространение подобной информации негативно сказывается прежде всего на репутации его компании. В связи с этим он выразил готовность лично принять участие в поисках авторов и распространителей слухов.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию об обращении представителей «Млековиты» в московскую полицию. Поводом якобы послужило вымогательство взятки в 500 тысяч долларов со стороны Данкверта в обмен на снятие ограничений на поставки продукции в Россию.

Позднее «Млековита» опровергла сообщения и заявила, что ее представители, включая Сапиньски, никогда не встречались и не контактировали с Данквертом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!