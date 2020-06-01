В понедельник, 1 июня, курс евро опустился до 77 рублей. Это произошло впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Курс евро потерял 1,19 процента к уровню закрытия предыдущей сессии.

По состоянию на 22:27 по московскому времени доллар торгуется на отметке 69,15 рубля, потеряв 1,41 процента по сравнению с закрытием предыдущих торгов.

В конце мая сообщалось, что с начала торгов на Московской бирже курс рубля резко вырос. Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных котировок. Это связано со снижением опасений по поводу переполнения хранилищ, ослаблением ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также с позитивной статистикой по добыче нефти в США. С начала мая, когда вступила в силу сделка об ограничении добычи в формате ОПЕК+, цены выросли более чем на треть.

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