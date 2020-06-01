Кайли Дженнер обвинила мать в финансовых махинациях

Основательница одноименного косметического бренда Кайли Дженнер, которую ранее лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, обвинила мать в финансовых махинациях. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что предпринимательница больше не доверяет Крис Дженнер, так как считает, что она могла быть в сговоре с бухгалтером. «Вероятно, она уже уволила Крис с поста своей помощницы по бренду, ведь мама действительно может быть в этом виновата», — заявил близкий к семье источник. Он добавил, Кайли Дженнер перестала разговаривать с матерью.

29 мая у Кайли Дженнер отняли статус самой молодой миллиардерши в мире. Ее обвинили в том, что она лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации ради сохранения титула. По информации Forbes, в настоящий момент доход Дженнер составляет не миллиард долларов, а чуть менее 900 миллионов долларов (63 миллиарда рублей).

В ответ участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» раскритиковала Forbes за публикацию «неточных утверждений и недоказанных предположений» о ее доходах.

Бизнесменша впервые получила звание самой молодой миллиардерши, заработавшей свое состояние самостоятельно, в марте 2019 года. Через год журнал присудил ей это звание второй раз подряд.

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