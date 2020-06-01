Россиянке с подозрением на COVID-19 выдали телефон с балансом минус 2,3 миллиона

Жительнице Москвы с подозрением на COVID-19 выдали телефон с балансом минус 2,3 миллиона и не работающим Wi-Fi. Смартфон она получила для пользования приложением «Социальный мониторинг», которое позволяет контролировать соблюдение зараженными коронавирусом и людьми с ОРВИ режима самоизоляции. О случившемся женщина рассказала изданию «Подъем».

-2 396 395.88 рублей оказалось на балансе телефона, выданного жительнице Москвы

По словам россиянки, она заболела 28 апреля, компьютерная томография легких показала пневмонию. 11 мая врачи пришли взять у нее мазок на коронавирус, первый тест был отрицательный. Второй тест ей сделали 26 мая, на этот раз результат оказался положительным.

«После этого завертелась вся система со звонками и приходами. Я говорю: "У меня телефон плохо работает, все время память переполняется, поэтому пока не дойду до ремонта, приложение ставить не могу". Они притащили мне этот чудо-телефон. (...) Зарядки не было, но я зарядила. Потом попыталась узнать свой номер и увидела на счету минус 2,5 миллиона», — рассказала женщина.

Кроме того, москвичка уточнила, что приложение «Социальный мониторинг» на смартфоне установлено не было, а к Wi-Fi она подключиться не смогла. Также у нее не получилось дозвониться до службы поддержки.

Мобильное приложение «Социальный мониторинг» позволяет отслеживать перемещение зараженных коронавирусом и людей с ОРВИ. Пользователи неоднократно жаловались на его работу. Так, в частности, 22 мая стало известно о семейной паре, которая получила 11 штрафов на 44 тысячи рублей за «прогулки» на балконе.

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