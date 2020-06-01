Певица Граймс раскрыла прозвище сына Маска со странным именем

Канадская певица Граймс, жена основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, дала новорожденному сыну прозвище Маленький Икс (Little X). Она призналась в этом во время интервью изданию Bloomberg.

Маск и Граймс стали родителями в начале мая. Мальчик получил странное имя X Æ A-12, которое может произноситься как Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск.

Граймс раскрыла значение букв и цифр в имени сына. По ее словам, X означает неизвестную переменную, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.

Позднее стало известно, что в официальных документах американского штата Калифорния, где родился ребенок, допустимы лишь имена, состоящие из букв английского алфавита. В результате арабские цифры пришлось заменить римскими. Официально сына Граймс и Маска зовут X Æ A-Xii.

Ранее сообщалось, что Граймс решила продать часть своей души. По ее словам, изначально она хотела оценить ее в 10 миллионов долларов, однако поняла, что такие деньги никто не заплатит. В связи с этим артистка предложила покупателям самостоятельно определить стоимость ее души.

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