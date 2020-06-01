Женщина покончила с собой после отказа мужа купить смартфон

Жительница столицы Индии Нью-Дели, предположительно, покончила с собой после того, как ее муж отказался приобрести смартфон, необходимый для занятий детей в школе. Об этом сообщает издание The Nations.

29-летняя Джиоти (Jyoti) просила мужа купить смартфон. Мобильный телефон нужен был для того, чтобы их двое детей могли участвовать в онлайн-занятиях, на которые перешла школа из-за пандемии коронавируса. Мужчина отказал в покупке.

После этого женщина покончила с собой. Вскоре после получения информации о случившемся полицейские прибыли на место происшествия и доставили Джиоти в больницу, где врачи констатировали ее смерть.

Муж Джиоти сообщил, что они были в браке семь лет. Полиция ведет расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае пожилая женщина, излечившаяся от коронавирусной инфекции, покончила с собой в больнице. По информации от руководства медучреждения, она готовилась к выписке, но покончила с собой из-за семейных неурядиц.

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