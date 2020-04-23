Женщина лишилась заработка из-за эпидемии и покончила с собой

В таиландской провинции Махасаракхам женщина покончила с собой после того, как осталась без заработка во время эпидемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает AsiaOne.

После недавнего развода 26-летняя Ирада Лордпет (Irada Lordpet) в одиночку обеспечивала двоих детей. Она жила очень бедно и зарабатывала продажей питьевого йогурта, однако после начала эпидемии это перестало приносить деньги. Женщина даже не могла купить молоко для шестимесячного сына.

Оказавшись без средств к существованию, Ирада Лордпет попросила ссуду у главы своей деревни. Так и не дождавшись помощи, она закрылась в туалете и попыталась совершить самоубийство. Брат нашел ее, когда она была еще жива, и повез в больницу, но в дороге женщина умерла.

В феврале сообщалось, что житель индийского штата Анхра-Прадеш заподозрил у себя коронавирус, изолировался от семьи и покончил жизнь самоубийством.

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