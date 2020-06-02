Российский банк заставил клиентов страховаться от коронавируса

В Томске сотрудники «Альфа-Банка» заставляют клиентов кредитного учреждения страховаться на случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Сибирь. Реалии».

Порталу стало известно как минимум о двух случаях навязывания услуг банком. По его данным, одной из клиенток, которая обратилась в банк в связи с оформлением зарплатного проекта, отказались выдать дебетовую карту без оформления в дополнении кредитки и страховки. Стоимость навязанной страховки составила 3 тысячи рублей.

На горячей линии «Альфа-Страхования» заявили, что страхование от коронавируса является добровольным и не может быть навязано клиенту. В пресс-службе кредитного учреждения также сообщили, что для оформления зарплатной карты не требуется приобретение дополнительных продуктов.

В то же время в «Альфа-банке» уточнили, что сотрудник томского отделения не навязывал оформление дополнительных продуктов. В банке заявили, что клиенту подробно разъяснили условия обслуживания кредитной карты и страховки, и клиент сам принял решение их оформить. Банк уже принял заявление от пострадавшей и вернул ей деньги за страховку.

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