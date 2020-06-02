Елизавета II вышла из самоизоляции верхом на пони

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике с момента введения в стране режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN.

Елизавета II была запечатлена при занятии верховой ездой на территории Виндзорского замка. Королева прокатилась верхом на 14-летнем горном пони по кличке Балморал Ферн.

В апреле в цвете губной помады королевы Великобритании, которая обратилась к нации в связи с пандемией коронавируса, обнаружили тайный отсыл. Журналисты считают, что для трансляции она накрасила губы помадой оранжевого оттенка, чтобы «повысить моральный дух» общества.

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