Сирийские крестьяне развернули колонну армии США

Видео: t.me/warjournal

Сирийские крестьяне из провинции Хасака вместе с солдатами правительственной армии развернули колонну Армии США, заставив ее вернуться на свои базы. Об этом сообщает SANA.

Отмечается, что военнослужащие сирийской армии и несколько деревенских жителей поселения Абу-Расейн преградили путь «колонне оккупационных сил США». Известно, что в ее состав входили восемь машин, которые пытались проехать в упомянутый населенный пункт. В результате инцидента американцам пришлось развернуться и отправиться в сторону своих баз.

24 мая сообщалось, что российские военные заблокировали движение патруля Вооруженных сил США в Сирии, тогда инцидент произошел в районе сирийского города Тель-Тамр. Причиной блокировки американского патруля стало то, что военные США заранее не согласовали прохождение своей колонны через данную территорию, как это обязывает делать заключенный между Москвой и Вашингтоном «протокол о деконфликтации». После разъяснения ситуации военнослужащим США также пришлось развернуться и двинуться обратно.

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