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В смертях от коронавируса в США заметили расовую несправедливость

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Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американские исследователи проанализировали показатели смертности от коронавируса среди различных категорий населения США и выявили, что афроамериканцы умирают от инфекции почти в 2,5 раза чаще, чем белые граждане страны. Внимание на такую расовую несправедливость обратило The Independent.

Как отмечает издание, при том, что афроамериканцы составляют около 13 процентов от всего населения США, на них приходится 25 процентов летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего специалисты проанализировали данные из 41 штата, из них в 28 смертность среди черного населения из расчета на 100 тысяч человек превышала смертность среди белого населения.

При этом в некоторых штатах показатели еще хуже — например, в Канзасе смертность среди афроамериканцев выше в семь раз. В то же время в исследовании не уточняется, с чем связана такая закономерность.

США на данный момент занимают первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом — всего в стране с начала эпидемии было выявлено более 1,85 миллиона инфицированных. По последним данным, свыше 107 тысяч зараженных скончались.

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