Мировые цены на нефть начали расти в преддверии встречи в рамках соглашения ОПЕК+, на которой будет обсуждаться дальнейшее сокращение добычи участниками. На момент публикации августовский фьючерсный контракт на поставку барреля нефти европейской марки Brent стоил 38,77 доллара, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Рост котировок по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 1,1 процента. В то же время цена сентябрьского фьючерса составляет 38,84 доллара за баррель, октябрьского — 39 долларов.

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Июльский фьючерс на баррель нефти американской марки WTI на момент публикации стоил 35,81 доллара. Рост по сравнению с предыдущей сессией составил один процент.

Такая тенденция, по мнению опрошенных Reuters аналитиков, связана с ожиданием предстоящей встречи представителей стран-участников соглашения ОПЕК+. Мероприятие намечено на 4 июня, и на нем будут обсуждаться условия продления договоренностей по сокращению добычи нефти, достигнутых в апреле.

Ожидается, что срок действия соглашения, рассчитанного до конца июня, может быть продлен на июль и август. Вкупе с увеличением спроса на топливо на фоне восстановления национальных экономик это может оказать позитивный эффект на нефтяной рынок.

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