Число заразившихся коронавирусом в России превысило 423 тысячи

В России общее число заразившихся коронавирусом превысило 423 тысячи. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах. Таким образом число заразившихся увеличилось до 423 741. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.

По данным на 1 июня в стране было выявлено 414 878 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса. Это 50 военнослужащих из различных подразделений по всей России: 45 мужчин и пять женщин. Все добровольцы прошли обследование и тестирование. На протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний.

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