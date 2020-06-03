В России пойдут на уступки добытчикам валюты

Правительство России готово пойти на уступки основным добытчикам валюты, коими являются компании-экспортеры, и ослабить валютный контроль в рамках глобального плана по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

План был представлен 2 июня президенту Владимиру Путину премьер-министром Михаилом Мишустиным и оценивается в пять триллионов рублей. Его подробности не раскрывались, но, по данным издания, в документе прописано ослабление валютного контроля.

Наиболее важные меры предусматривают отмену требований к экспортерам по репатриации (зачислению на счета в российских банках) валютной выручки. Репатриация необходима государству для сохранения заработанной экспортерами валюты на внутреннем рынке, где ее могут приобрести нуждающиеся: компании-импортеры, плательщики валютных кредитов, выезжающие за границу граждане, инвесторы и спекулянты.

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Приобрести валюту на международных рынках за рубли практически невозможно, поскольку рубль не востребован потенциальными контрагентами как возможное средство платежа за российские товары — большинство из них продаются за рубеж за доллары или другие иностранные валюты.

Российское законодательство предусматривает в качестве наказания за несвоевременное исполнение требование по репатриации штрафы в размере от 75 до 100 процентов невозвращенной выручки. В последнее время исключение было сделано для сырьевых компаний, попавших под западные санкции. Теперь оно распространится на всех остальных. Послабления носят временный характер, но опрошенные изданием экономисты надеются, что они откроют возможность властям либерализовать валютное законодательство на постоянной основе, тем более что за это неоднократно высказывались в правительстве, активнее других — министр финансов Антон Силуанов.

Также экспортерам предоставят право засчитывать в качестве репатриированной выручки остатки авансовых платежей в адрес иностранных контрагентов и прочие требования с их стороны. К тому же, государство будет проверять на соответствие валютному законодательству не все внешнеторговые сделки, а только выборочные, подпадающие под критерии риска. Будет ли эта мера действовать только на время реализации плана поддержки экономики или на постоянной основе, не уточняется.

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