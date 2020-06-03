Сосед погибшего после задержания чернокожего раскрыл детали его ареста

Умерший после задержания в Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд мог не знать, что расплатился в супермаркете поддельной 20-долларовой купюрой. Детали ареста раскрыл его сосед Элвин Манаго, передает Daily Mail.

По словам 55-летнего мужчины, Флойд был честным человеком. «Я никогда не знал о поддельных деньгах Флойда. И если он попытался расплатиться такой купюрой, это было непреднамеренно», — считает Манаго.

Сосед погибшего чернокожего также удивился, что сотрудники супермаркета не сообщили Флойду, что купюра — фальшивка. «Они все знали его, он был постоянным клиентом», — добавил Манаго.

Джорд Флойд был задержан 25 мая после того, как продавец супермаркета заподозрил, что мужчина расплатился с ним поддельной купюрой. Один из полицейских прижал шею лежащего на земле подозреваемого коленом. Флойд говорил, что не может дышать, позже он потерял сознание и скончался в больнице.

После смерти Флойда в десятках американских городов начались массовые протесты против полицейского произвола. В некоторых случаях они сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. В Миннеаполис для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, в городе действует комендантский час.

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