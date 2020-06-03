Дочь бизнесмена Голубовича обвинила отца в краже предметов искусства

Дочь российского нефтяного магната Алексея Голубовича Наталья Голубович обвинила своего отца в краже скульптур на сумму более 4 миллионов фунтов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам Натальи Голубович, отец забрал из особняка в Хаммерсмите «значительную часть коллекции из 349 скульптур из ее лондонского дома стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов, согласно документам, поданным в Высокий суд».

Издание отмечает, что коллекция произведений искусства включает в себя несколько статуй Будды, а также ряд редких произведений из Юго-Восточной Азии. Она была собрана бывшей женой Голубовича Ольгой Миримской для обстановки семейного дома в Лондоне. Сообщается, также, что Миримская, российский магнат розничной торговли, приобрела эти произведения искусства на торгах в Лондоне, Париже и Нью-Йорке и имела личный счет в аукционном доме Christie's.

Голубович и его жена развелись в 2012 году. В течение года он якобы начал вывозить произведения искусства, первоначально сказав своей дочери, что забирает предметы для реставрации или одалживает их для показа в музее или частной галерее.

Издание, ссылаясь на документы, обнародованные Высоким судом, отмечает, что «Голубович посещал дом в вечернее время с пустыми чемоданами, которые он заполнял различными предметами (вместе с личными вещами, которые он вывозил из дома)». Во время одного такого вечернего визита, 15 ноября 2015 года, между Наталией и Голубовичем произошел конфликт, в результате которого была полиция, и Голубовича попросили покинуть дом. Однако в итоге Наталия решила не выдвигать обвинения против своего отца.

Дочь бизнесмена попросила Высокий суд вынести постановление о том, чтобы ее отец вернул статуи и возместил ущерб и судебные издержки.

Представитель Голубовича отметил, что бизнесмен «будет осуществлять полную защиту по всем претензиям». «Согласно судебным документам, нефтяной магнат ранее заявлял, что получил эти скульптуры в собственность по "акту о распоряжении имуществом", подписанному в 2013 году, - сообщает издание. - Его дочь (...) утверждает, что этот акт - фальшивка, и ее мать в сентябре прошлого года подарила ей эту коллекцию произведений искусства, которая, по сообщениям, стоит "свыше 4,1 миллиона фунтов стерлингов"».

В конце апреля стало известно, что Алексей Голубович вышел из сделки по покупке «Ведомостей». Произошло это одновременно с началом судебного процесса в Лондоне.