Раскрыт план по «нейтрализации» дома Гитлера

Австрия обнародовала план по «нейтрализации» дома в городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер. Его превратят в полицейский участок. Об этом пишет BBC News со ссылкой на заявление министра внутренних дел Карла Нехаммера.

Заниматься ремонтом дома будет компания Marte.Marte, выбранная из 12 кандидатов. Согласно ее проекту, в здании проведут косметический ремонт фасада и установят новую крышу. Стоимость работ составит около 5,6 миллионов долларов. Ожидается, что они завершатся к 2023 году.

Такими действиями местное правительство хочет продемонстрировать, что здание никогда не станет памятником национал-социализму и не превратится в культовый для неонацистов памятник.

«В будущем будет открыта новая глава в истории дома, в котором родился диктатор и массовый убийца. Наша конечная цель — нейтрализация этого места», — резюмировал представитель министерства внутренних дел Герман Фейнер.

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Судьба дома, в котором родился Гитлер, привлекает внимание широкой общественности уже несколько лет. Изначально его планировали снести, однако позднее изъяли в собственность государства у владелицы.

Гитлер родился в одной из квартир дома XVII века в 1889 году. Его семья переехала в другое место в том же районе спустя несколько недель, а через три года навсегда покинула город. В настоящее время перед домом установлен мемориальный камень против войны и фашизма. Его планируют перенести в музей в Вене.

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