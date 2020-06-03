Власти Подмосковья рассказали о ликвидации подтоплений

Шесть мобильных бригад Московской областной аварийно-восстановительной службы с мощным насосным оборудованием ликвидируют последствия сильных дождей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский. Его цитирует РИАМО в среду, 3 июня.

«Объем откаченной воды уже измеряется в тысячах кубометров», — отметил министр.

По его словам, в работах задействованы более 100 специалистов. На текущий момент остановлен прирост воды в Нахабине и полностью откачена вода с проезжей части. Он подчеркнул, что в каждом городском округе определены ответственные дежурные и сформирован реестр наиболее проблемных зон.

«Ежечасно мы получаем обновленную информацию с территорий и внимательно отслеживаем обращения граждан», — заверил он.

Из-за продолжительных проливных дождей в регионе произошли подтопления. 31 мая губернатор Андрей Воробьев заверил, что всем пострадавшим жителям помогут.

