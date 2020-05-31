Воробьев рассказал о борьбе с подтоплениями из-за ливней

Службы ЖКХ, дорожники и МЧС совместно ликвидируют последствия сильных дождей в Подмосковье. Об этом губернатор области Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 31 мая.

«Осадки очень сильные, дождь идет с четверга-пятницы, уже выпало почти полторы месячных нормы, и прогноз обещает дожди всю следующую неделю. Отсюда подтопления», — отметил он.

По словам губернатора, особенно сильно от проливных дождей, которые продолжаются в регионе три дня, пострадали жители Нахабино, Дедовска и Наро-Фоминска. Воробьев заверил, что необходимая помощь будет оказана, а ответственные ведомства круглосуточно работают над исправлением ситуации.

Ранее в воскресенье замначальника ГУ МЧС России по региону Сергей Война сообщил, что в Московской области после прошедшего ливня оказались подтопленными около 165 дачных участков, также пострадали десять загородных домов в районах Красногорска и Истры. По его словам, спасены и эвакуированы были 25 человек.