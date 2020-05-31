Подмосковье подтопило

В Московской области после прошедшего ливня оказались подтопленными около 165 дачных участков, также пострадали десять загородных домов в районах Красногорска и Истры. Об этом рассказал замначальника ГУ МЧС России по региону Сергей Война, передает агентство «Москва».

По его словам, многие из этих территорий, а также строений располагаются в низинах, из-за чего хозяева таких домов имеют риски пострадать при сильных дождях. Он также отметил, что спасены и эвакуированы с мест происшествий 25 человек.

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В поселке Нахабино зафиксировано 24 участка с подтоплением. Уточняется, что уровень воды в реках вырос и теперь составляет около метра. По словам местных жителей, им пришлось скорее собираться, спасать животных и бежать из своих домов, чтобы не быть заблокированными во время паводка, сообщает издание Life Shot в своем Telegram-канале.

Правительство Подмосковья заявило, что всех пострадавших разместят в отелях и гостиницах.

28 мая сообщалось, что россиянам спрогнозировали резкое похолодание в первый день лета. Ухудшение погоды возможно 1 июня на территории европейской части страны. Температура воздуха понизится до 8-9 градусов, несмотря на то что до конца недели столбики термометров будут показывать 20-23 градуса.

Однако к следующим выходным, 6 и 7 июня, в Москве наступит климатическое лето, заявили синоптики. В четверг, 4 июня, «столбики термометров будут штурмовать 20-градусные высоты, а к следующим выходным в условиях солнечной и теплой погоды наступит настоящее климатическое лето, в дневные часы плюс 20-25 и выше».

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