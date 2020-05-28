Россиян предупредили о резком похолодании в первый день лета. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ухудшение погоды прогнозируется 1 июня на территории европейской части России. Температура воздуха опустится до 8-9 градусов несмотря на то, что до конца недели столики термометров будут показывать 20-23 градуса, рассказал Вильфанд. По его словам, похолодание объясняется приходом в России воздуха из Арктики.

Средняя температура будет держаться на уровне 12-15 градусов, заморозков по ночам не ожидается. Этот период продлится несколько дней.

Кроме того, похолодание ожидается в ближайшие дни в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской, Омской областях. В этих регионах воздух охладится на 2-6 градусов. Самый резкий скачок погоды ждет Якутию. С нынешних 26 градусов температура снизится до 11-16.

По словам научного руководителя Росгидрометцентра, тепло сохранится только на Урале.

Ранее Вильфанд рассказал, что аномальная жара в России уже началась, только не в центральной ее части, а за Уралом. Так, температура на юге Западной Сибири и Красноярского края там превышала 30 градусов, что соответствует верхним значениям летних месяцев, а майскую норму превышает на 15 градусов. Высокие температуры наблюдались и гораздо севернее, вплоть до Салехарда. Однако синоптик предупредил, что аномалия на последней неделе мая выравнивается.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!