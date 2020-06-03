В кораблях Маска нашли заимствование у россиян

Немецкая газета Der Tagesspiegel рассказала, что Илон Маск и его компания SpaceX переняли у российских космических кораблей.

Как считает издание, SpaceX позаимствовала у россиян концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос. В новой «постшаттловской» концепции США по сравнению с прошлой произошли значительные изменения.

«Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.

Как пишет издание, раздельная доставка людей и грузов в космос, по мнению Маска, целесообразна и по другим причинам. Так, SpaceX в среднесрочной перспективе хочет возить в космос не только грузы и астронавтов, но и туристов. «И здесь первопроходцами стали именно русские, которые "прокатили" до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году»

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к станции стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. 31 мая корабль успешно пристыковался к МКС.

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