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Россиянам рассказали об опасностях при покупке лекарств через интернет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Эксперты Роскачества рассказали об опасностях, с которыми могут столкнуться россияне при покупке лекарств через интернет. Об этом пишет РИА Новости.

Покупая медицинские препараты онлайн, можно случайно приобрести фальсификат или контрафакт. Чтобы не купить подделку, специалисты посоветовали соблюдать несколько правил. Так, необходимо приобретать лекарства на проверенных онлайн-площадках крупных аптечных сетей, поставки которым осуществляют проверенные дилеры или в аптеках фирм-производителей.

Кроме того, специалисты считают важным обращать внимание на цену лекарства: если она значительно ниже, чем у конкурентов, то, вероятно, лучше такой препарат не покупать. В Роскачестве, помимо прочего, советуют проверять лекарство по серии на сайте Росздравнадзора. Там также доступна информация о том, поступало ли данное лекарство в оборот.

Эксперты советуют проверять информацию об аптеке на ее сайте. Среди указанных данных должны быть сведения о лицензии, адрес, телефоны, контакты руководителей, обратная связь, история компании. Чем больше информации предоставляет аптека, тем лучше. Если же на сайте указаны только телефоны, по которым можно сделать заказ, то услугами такой аптеки лучше не пользоваться.

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