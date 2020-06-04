Пересечь всю Россию стало дешевле для россиян во время пандемии

Российские туристы во время пандемии коронавируса могли пересечь всю страну на самолете по сниженной цене — стоимость авиаперелетов на дальнемагистральные направления внутри России упала на фоне распространения заболевания. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства делового туризма «Аэроклуб», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В частности, согласно полученным данным, цена путешествия по маршруту из Москвы во Владивосток начала снижаться в марте, опустившись по сравнению с показателями прошлого года на пять процентов, до 17 тысяч рублей, — и к маю достигла 14,9 тысячи рублей.

Аналогичная ситуация наблюдалась с билетами из столицы в Хабаровск — во время вспышки коронавируса их стоимость сохранялась в диапазоне от 14,7 тысячи до 15,6 тысячи рублей.

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При этом стало известно, что среди россиян возрос спрос на перелеты из Москвы в Минеральные Воды и Краснодар, а также по таким направлениям, как Новый Уренгой, Уфа, Иркутск, Нижневартовск и Тюмень. В результате стоимость авиабилетов по большинству таких маршрутов увеличилась.

3 июня стало известно о том, что российским туристам, которые любят отдых на отечественных курортах, упростят передвижение по стране с помощью чартерных рейсов. Совместно с Ростуризмом туроператоры планируют запустить более 20 чартерных направлений для поездок внутри страны.

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