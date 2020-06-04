Число умерших россиян с коронавирусом превысило 5,3 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 5 384, за последние сутки зафиксировано 169 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 4 июня.

5384 человека умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 4 июня

За последние сутки коронавирус подтвердился у 8 831 россиян в 85 регионах. Всего в стране выявлено 441 108 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 4 июня превысило 6,51 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 133,4 тысячи. За весь период пандемии скончались 386 073 пациента, 2,8 миллиона человек выздоровели.

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