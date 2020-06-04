SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска будет использован повторно. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал журналист Майкл Бэйлор (Michael Baylor).

Он заявил, что частная компания получила разрешение от НАСА на повторное использование капсулы Crew Dragon с кораблем Falcon 9. Разрешение на повторное использование будет действовать уже со второго запуска. В качестве подтверждения своих слов журналист показал фрагмент дополненного контракта между SpaceX и государственным ведомством.

Материалы по теме Первый батут Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX

Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки. По словам командира корабля Дагласа Херли, аппарат потрясающе справился со своей задачей. Изначально планировалось, что после пилотируемого полета капсулу Dragon будут использовать для доставки грузов.

31 мая экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС. Пуск первого частного корабля с экипажем на борту состоялся 30 мая в результате старта ракеты Falcon 9 с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!