93-летняя женщина победила коронавирус и пожелала новый диван

Пожилая жительница английского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, выжила после переломов обеих ног и заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание The Mirror.

В марте, во время первой недели введенного в стране из-за угрозы распространения коронавируса режима строгой изоляции, 93-летняя Эвелин Билхем (Evelyn Bilham) сломала обе ноги, когда собиралась сделать себе кофе. Она пролежала в ожидании помощи три часа. Билхем госпитализировали и прооперировали, после чего перевели на реабилитацию в учреждение по уходу за больными. Неделю спустя тест на коронавирус выявил инфицирование. По словам правнучки пациентки Мелани Мо (Melanie Maw), семья боялась, что прабабушка не перенесет болезнь. Билхем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она четыре недели провела в больнице и победила болезнь: очередной тест показал отрицательный результат.

Родные пообещали Билхем все, что она пожелает, но старушка сказала, что хочет только новый диван. Она уже его заказала и ждет доставки.

Несколько недель она проведет в реабилитационном учреждении, а затем вернется домой. Несмотря на режим строгой изоляции, Билхем общается с родственниками по видеосвязи. Правнуки отправляют ей открытки и рисунки, и это помогает ей жить.

Ранее сообщалось, что жительница чилийского города Сантьяго победила новую коронавирусную инфекцию и стала старейшей чилийкой, вылечившейся от опасной болезни. До заражения у нее были проблемы с легкими, но болезнь не сильно отразилась на ее здоровье.

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