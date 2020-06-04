Посольство США в Греции атаковали протестующие

Протестующие атаковали посольство США в столице Греции Афинах. Об этом сообщает греческий телеканал ERT, передает РИА Новости.

В частности, участники акции кидали в сторону здания и стоявших около него полицейских бутылки с зажигательной смесью и камни, а также подожгли несколько мусорных баков. В ответ на это правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Отмечается, что беспорядки начались только в конце шествия, которое позиционировалось как акт солидарности с американскими протестующими, которые вышли на улицы после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее участники протестов против полицейского насилия и расизма осадили резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. На протесты в поддержку выступлений в США, по данным Sky News, в Лондоне пришли несколько тысяч человек.

Флойд скончался в результате грубого ареста: полицейский применил против него удушающий прием. Его смерть стала причиной протестов в США, которые переросли в погромы. Акции в поддержку американских протестующих прошли также в других странах мира.

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