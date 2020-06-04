Главу Samsung захотели арестовать

Прокуратура Южной Кореи захотела арестовать главу Samsung Ли Чжэ Ена и запросила соответствующий ордер в суде. Топ-менеджер замешан в коррупционном скандале, продолжающемся пятый год, сообщает агентство «Рёнхап».

Разбирательство касается сделки 2016 года, в результате которой Ли Чжэ Ен стал фактическим руководителем Samsung. В рамках нее компания Cheil Industries, в которой Ли Чжэ Ен был крупнейшим акционером, приобрела Samsung C&T — головную компанию холдинга.

При этом стоимость бумаг последней, по версии следствия, была сильно занижена. После завершения сделки Ли Чжэ Ен получил право управления корпорацией от своего отца Ли Гон Хи, прикованного к постели и потому не имеющего возможности вести дела.

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Формально Ли Чжэ Ен занимает должность вице-президента одного из подразделений концерна — Samsung Electronics, однако в реальности является фактическим руководителем всей Samsung Group.

Помимо этого, Ли Чжэ Ен был замешан в коррупционном скандале вокруг бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Последнюю в 2016 году обвинили в разглашении государственной тайны и других важных сведений близкой подруге Чхве Сун Силь, которая имела доступ к управлению государством и, помимо прочего, занималась вымогательством у крупных компаний, одной из которых была Samsung.

По этому делу Ли Чжэ Ен был признан виновным в даче взяток и приговорен к пяти годам заключения, из которых отбыл лишь один, после чего обжаловал приговор и вышел на свободу.

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