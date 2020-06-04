Меркель решила больше не выдвигаться на пост канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решила больше не выдвигать свою кандидатуру на этот пост. Ее цитирует Reuters.

В ответ на вопрос о том, не хочет ли она остаться на посту в связи с пандемией коронавирусной инфекции, Меркель возразила, что давно сделала выбор и не отступится от него. Она твердо решила, что нынешний срок будет последним.

Материалы по теме Фрау власть Комсомольская юность, блестящая карьера и трудное будущее Ангелы Меркель

17 июля Меркель исполнится 65 лет. В октябре 2018-го она ушла с поста председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). Политик также рассказала, что ее нынешний срок на посту главы правительства будет последним, после чего она не намерена «занимать какие-либо политические должности». Меркель занимает свой пост с 2005 года, сейчас идет ее четвертый срок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru