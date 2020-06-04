В России решили увеличить штрафы для бизнеса

Доработанная новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России не изменилась по сути, по-прежнему носит репрессивный характер для бизнеса и даже ухудшает ситуацию. Такой вывод сделал бизнес-омбудсмен Борис Титов, комментарий которого есть в распоряжении «Ленты.ру».
Он направил в Министерство юстиции отрицательный отзыв на законопроект, подчеркнув, что считает преждевременным его принятие на данном этапе, а саму редакцию — требующей существенных изменений.
По словам Титова, авторы новой версии КоАП не только не ликвидировали многочисленные избыточные и устаревшие обязательные требования, но и решили увеличить по ним штрафы.
По некоторым правонарушениям увеличение идет в десятки раз, а штрафы для ИП уже почти приравниваются к штрафам для юридических лиц. Минимальная планка наказания для них достигает 50 тысяч рублей.
Также увеличиваются сроки привлечения в административной ответственности — не два или три месяца, как в настоящее время, а год, согласно общему правилу.
Вводится понятие «грубого административного нарушения», под которое попадает множество составов. Отличие в том, что в этом случае штраф будет обязательным, ограничиться предупреждением по нему нельзя. Невозможно будет и добиться отсрочки, рассрочки или приостановки наказания, хотя действующая редакция КоАП такую возможность предусматривает.
Бизнес-омбудсмен напомнил, что нарушения в области предпринимательства в России стали одним из пунктов плана по наполнению бюджета, поэтому «контролеры стараются собирать штрафы по максимуму». Более того, задачу они перевыполняют с запасом. В 2018 году доход от штрафов планировался в размере 52,5 миллиарда рублей, а составил 67,1 миллиарда. В прошлом году — 60,8 миллиарда и 76,8 миллиарда соответственно.
«КоАП может только закрепить подобную тенденцию, но она никак не соответствует потребности в оживлении экономической активности после сильнейшего кризиса», — заключил Титов.
Между тем принятие нового КоАП является одной из частей плана по восстановлению экономики, который представил глава правительства Михаил Мишустин и одобрил президент страны Владимир Путин. Таким образом, времени на его доработку остается мало.
Ранее Титов представил доклад, в котором со ссылкой на исследование Федеральной службы охраны (ФСО) указывается, что российский бизнес в последние годы стал гораздо сильнее бояться силовиков. Доля недоверяющих им превысила 70 процентов, хотя три года назад составляла 45 процентов.