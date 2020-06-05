Долгожительница победила коронавирус и назвала шампанское лучшим лекарством

Постоялица дома престарелых в английском городе Дерби пережила две войны, пандемию испанского гриппа и теперь выздоровела после коронавируса. Лучшим лекарством долгожительница назвала шампанское, передает Daily Mail.

104-летняя Джейн Коллинз (Jane Collins) попала в больницу с новой коронавирусной инфекцией в конце апреля. Вопреки опасениям врачей и родственников она излечилась от COVID-19 всего за десять дней. 7 мая ее выписали под аплодисменты медперсонала.

«Я уже вернулась в дом престарелых и чувствую себя хорошо, — заверила она. — За мной тут приглядывают. Я все еще немного вялая, но уже отмечаю свое выздоровление тортом и шампанским».

Муж Коллинз, Джордж, умер в 58 лет почти полвека назад. Большую часть жизни вдова работала в области здравоохранения и до 101 года не переставала водить машину. У нее никогда не было детей. По словам родных, Коллинз всегда была сильной духом и любила выпить бокал красного вина или шампанского.

«В этом и заключается ее секрет, — подчеркивает ее внучатая племянница Сара Бэлмфорт (Sarah Balmforth). — Неудивительно, что ей удалось пережить все, что пришлось на ее век. Думаю, она нам всем еще покажет. Джейн всегда была с характером».

Ранее сообщалось о пережившей «испанку» 106-летней долгожительнице из Испании, которая выздоровела после коронавируса. Ана дель Валье (Ana del Valle) тяжело переносила COVID-19 и попала в реанимацию, однако затем пошла на поправку. В конечном счете ее признали здоровой и выписали.

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