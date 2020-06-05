Принц Уильям попросил принца Гарри вернуться домой

Принц Уильям попросил принца Гарри вернуться в Великобританию, сообщает Express со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что королевская семья переживает о безопасности герцогов Сассекских в связи с массовыми акциями протеста и беспорядками из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда.

Кроме того, как отмечает источник, Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с финансовыми проблемами. После отказа от королевских привилегий они так и не нашли достойную работу с хорошей зарплатой, покрывающей их высокие расходы. Ситуацию усложнила пандемия коронавируса.

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Принц Уильям предложил младшему брату приехать домой, где он смог бы вернуться к своей обычной, обеспеченной и безопасной жизни, добавил собеседник издания.

Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Лос-Анджелес из Канады в конце марта, чтобы начать новую самостоятельную жизнь вне королевской семьи. Однако первые 12 месяцев будут считаться пробными. Таким образом, в 2021 году пара сможет вернуть свой королевский статус и возобновить прежние устои жизнь, исполняя королевские обязанности.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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