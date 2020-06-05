Российским властям рассказали об угрозе от толпы безработных фитнес-тренеров

Основательница фитнес-компании World Class Ольга Слуцкер рассказала российским властям об угрозе того, что рынок заполонит толпа безработных фитнес-тренеров, если индустрии не будет оказана помощь. После этого ее компания вошла в список системообразующих предприятий России. Об этом пишет Baza.

По информации издания, еще в апреле Слуцкер обратилась с просьбой о помощи к первому зампреду правительства Андрею Белоусову. Она рассказала, что World Class является крупнейшей фитнес-компанией страны, которая за последние три года заплатила 5,5 миллиарда рублей налогов и на которую работают почти 6 тысяч человек. Пока все фитнес-центры закрыты из-за пандемии коронавируса, всем сотрудникам продолжают выплачивать зарплаты за счет кредитных средств, привлеченных ранее на развитие бизнеса.

Она попросила правительство оказать компании поддержку за счет включения в список системообразующих предприятий, а также помочь с зарплатой, арендой и кредитами. Кроме того, Слуцкер предложила властям частично компенсировать расходы на зарплату работникам во время пандемии, предоставить беспроцентный кредит на выплату заработной платы до конца года, установить льготную ставку по социальным налогам и дать возможность расторгать арендные договоры без штрафов. Также предпринимательница хотела бы получить государственное софинансирование кредитов на пополнение оборотных средств. Она отметила, что, если власти не окажут помощь World Class, компании придется инициировать процедуру банкротства и оставить без работы тысячи людей.

В конце апреля стало известно, что правительство включило принадлежащую Слуцкер компанию в список системообразующих предприятий. Затем из правительства в несколько министерств было направлено письмо с просьбой подумать, как еще можно помочь компании.

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