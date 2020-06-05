В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Отечественный препарат от коронавирусной инфекции «Авифавир» будут бесплатно раздавать пациентам в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает в пятницу, 5 мая, РИА Новости.

«Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС», — сказал он.

Глава РФПИ также заверил, что клинические испытания препарата позволяют считать его «одним из наиболее многообещающих в мире».

«Авифавир» производится Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «ХимРар». Это один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса, отмечает агентство.

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом. 212,5 тысячи пациентов выздоровели, 5528 человек скончались.

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